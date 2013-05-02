《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透北京5月2日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:55时,1港元=0.79306人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 11.34 16.30 0.88 深物业 7.75 6.26 1.56 南玻 7.50 5.54 1.71 深康佳 3.48 2.69 1.63 ST中华 4.19 1.56 3.39 ST中冠 8.16 3.80 2.71 深深宝 7.64 6.45 1.49 深华发 6.11 3.42 2.25 深赤湾 15.25 13.30 1.45 招商地产 26.00 24.22 1.35 特力 6.10 3.76 2.05 飞亚达 7.10 6.18 1.45 一致药业 31.88 27.07 1.48 深深房 3.54 2.79 1.60 ST盛润 7.43 5.39 1.74 深南电 3.99 2.62 1.92 深纺织 8.08 5.46 1.87 方大集团 4.40 2.67 2.08 深国商 20.18 11.84 2.15 深赛格 3.84 2.59 1.87 宝石 11.14 7.50 1.87 小天鹅 8.57 8.49 1.27 粤高速 2.99 2.65 1.42 晨鸣纸业 4.00 3.58 1.41 ST珠江 3.31 2.20 1.90 丽珠 40.28 35.43 1.43 美菱电器 4.10 3.87 1.34 大冷股份 8.35 6.20 1.70 粤电力 5.32 5.04 1.33 佛山照明 6.55 5.62 1.47 江铃汽车 15.82 19.92 1.00 沙隆达 9.40 5.22 2.27 苏常柴 8.06 4.66 2.18 威孚高科 35.30 27.99 1.59 古井贡酒 22.96 16.44 1.76 ST东海 4.45 3.68 1.52 长安汽车 10.90 9.93 1.38 京东方 2.35 1.84 1.61 鲁泰 8.46 8.18 1.30 本钢板材 3.20 2.77 1.46 张裕 35.60 33.05 1.36 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)