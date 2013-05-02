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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 16:05 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周最低，需求前景疑虑引发止损卖盘

“投资者结清头寸以避免风险，很大程度上是由于担心经济疲弱，特别是中国。”一位驻曼谷的交易员称。

汇丰中国4月制造业PMI回落，新出口订单今年首次下滑，表明欧元区衰退和美国需求不振可能给中国经济复苏带来风险。

美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。联储亦表示，如果出于保护经济的需要，将会加快债券购买。 。

上海主力9月期胶 涨40元人民币，报每吨19,120元(3,100美元)。

新加坡商品交易所6月合约 最新报每公斤244.5美分，下跌3.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 张涛)

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