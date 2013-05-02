亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周最低，需求前景疑虑引发止损卖盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
“投资者结清头寸以避免风险，很大程度上是由于担心经济疲弱，特别是中国。”一位驻曼谷的交易员称。
汇丰中国4月制造业PMI回落，新出口订单今年首次下滑，表明欧元区衰退和美国需求不振可能给中国经济复苏带来风险。
美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。联储亦表示，如果出于保护经济的需要，将会加快债券购买。 。
上海主力9月期胶 涨40元人民币，报每吨19,120元(3,100美元)。
新加坡商品交易所6月合约 最新报每公斤244.5美分，下跌3.2美分。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)