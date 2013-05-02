欧元债市：德债期货回吐涨幅，市场在欧洲央行会议决策前了结获利

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透伦敦5月2日 - 德债期货周四逆转升势，因部分投资者在欧洲央行今日稍晚的会议决策前，了结从本周市场涨至纪录高位附近所取得的获利。
欧洲央行料降息25个基点至0.5%的纪录低位。交易员说德债市场已经预期到降息可能，因此容易遭受获利了结。
德债期货 最新下跌17个跳动点，报146.41。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明; 审校 隋芬)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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