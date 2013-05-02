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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:31 BJT

欧元债市：德债期货回吐涨幅，市场在欧洲央行会议决策前了结获利

路透伦敦5月2日 - 德债期货周四逆转升势，因部分投资者在欧洲央行今日稍晚的会议决策前，了结从本周市场涨至纪录高位附近所取得的获利。

欧洲央行料降息25个基点至0.5%的纪录低位。交易员说德债市场已经预期到降息可能，因此容易遭受获利了结。

德债期货 最新下跌17个跳动点，报146.41。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明; 审校 隋芬)

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