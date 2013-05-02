重温稿-《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值3.65%，低于二级市场

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
* 招标品种：农发行三年期固息债
* 招标时间：周五(3日)10:00-11:00
* 首场招标金额：至多200亿元人民币
* 受访人数:8位（银行、券商）
* 预测区间：3.60%-3.70%
* 预测均值：3.65%
路透上海5月2日 - 中国农业发展银行周五将招标发行三年期固息金融债。路透调查显示，清查违规代持对现券特别是对利率债的影响渐趋弱化，而最新PMI数据显示经济基本面难有更大起色，加之资金面较为平稳，配置需求料推动明日新债定位稍低于二级市场，利率预测均值为3.65%。
交易员并称，与其他期限相比，三年期非国开金融债与国开债点差较小，这也令该品种非国开债配置价值较好，从而支撑本期债的需求。
北京一大型银行交易员表示，“你就往低处看吧，现在各种消息都有利债市，有可能到3.63%。”
剩余期限约2.85年的进出口行固息债130302券 最近成交收益率报3.66%，而剩余期限约2.69年的国开行固息债130202券 最近成交收益率报3.70%；银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在3.6993%。
汇丰中国4月制造业PMI回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，也反映出中国经济复苏的脆弱性。
该期债为农发行今年第九期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。
该债5月6日-5月10日为分销期，缴款日和起息日同为5月10日，5月16日上市。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。