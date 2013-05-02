台湾央行：共发行2,707.25亿台币存单，存单余额增6.15亿

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透台北5月2日 - 台湾央行周四公布，今日共发行2,707.25亿台币存单，若相较存单到期金额2,701.1 亿，存单发行余额增6.15亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,612.25
91天期 0.93 59.00
182天期 1.05 36.00
央行上日共发行1,259亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,647.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,301亿台币；累计超额准备为8,011亿台币，加计前期1%的超额准备为8,526亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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