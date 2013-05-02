版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:42 BJT

台湾央行：共发行2,707.25亿台币存单，存单余额增6.15亿

路透台北5月2日 - 台湾央行周四公布，今日共发行2,707.25亿台币存单，若相较存单到期金额2,701.1 亿，存单发行余额增6.15亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,612.25

91天期 0.93 59.00

182天期 1.05 36.00

央行上日共发行1,259亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,647.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,301亿台币；累计超额准备为8,011亿台币，加计前期1%的超额准备为8,526亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐