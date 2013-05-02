国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3170 1.3177 -0.05 -0.18 1.3194 美元/日圆 97.19 97.38 -0.20 +12.05 86.74 欧元/日圆 127.97 128.32 -0.27 +11.80 114.46 美元/瑞郎 0.9278 0.9271 +0.08 +1.34 0.9155 英镑/美元 1.5565 1.5552 +0.08 -4.22 1.6251 美元/加元 1.0081 1.0083 -0.02 +1.61 0.9921 澳元/美元 1.0223 1.0276 -0.52 -1.64 1.0393 新西兰元/美元 0.8466 0.8493 -0.32 +2.21 0.8283 澳元/日圆 99.360 100.070 -0.71 +10.24 90.130 新西兰元/日圆 82.240 82.700 -0.56 -41.60 140.820 英镑/日圆 151.24 151.45 -0.14 +7.40 140.82 澳元/新西兰元 1.2072 1.2085 -0.11 -3.73 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)