欧洲汇市：欧洲央行降息预期推高英镑兑欧元，若预期成真或将继续走高

投行观点：Ringcentral目标价从29美元上调至32--Oppenheimer
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欧元兑英镑 跌0.2%至0.8455英镑。交易商称在0.85英镑处的期权障碍，将会使得该货币对远低于该水准。
市场大多预期欧洲央行(ECB)会降息25个基点，交易商称若降息幅度大于预期--大多认为不太可能，可能会压低欧元跌破4月26日低点0.8398英镑，这将创欧元三个月来最低水准。
Caxton FX外汇分析师Richard Driver称，“我们仍预计近期欧元将逐步跌向0.83英镑。”
英镑兑美元 持稳于1.5550美元。
近期阻力位在1.5590美元左右。
法国巴黎银行在晨报中写道，“我们预计周五公布的英国服务业采购经理人指数(PMI)将高于预估，这可能会提振英镑。”(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校 张涛)
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