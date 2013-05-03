《台湾金融市场一周展望》货币宽松引领资金行情，下周股债仍有望联袂盘坚

* 各国货币宽松激励股债双涨

* 央行干预转趋积极，下周台币升势暂歇

* 货市5月上旬资金偏滥，短率续低迷

* 下周留意大型股营收表现及外资动向

记者 詹静宜

路透台北5月3日 - 各国货币宽松政策所带动的资金行情，激励本周台湾股债双涨，罕见打破翘翘板理论，外资买超推升台股月线连六红并一举创出14个月新高。下周市场留意大型股营收表现及外资动向，不过股债市仍有望联袂持续盘坚。

尽管本周公布的台湾首季国内生产总值(GDP)概估年增率1.54%明显低于市场预期 ，但股市并未因此受挫，反而持续向上盘坚，加权指数 目前距离前波高点8,170点仅一步之遥，下一个关卡跃升至大M头的颈线位置8,300点；债市则是助长多头气势，殖利率全面下修。

分析师及交易员预估，后续追价力道及外资买超动能将是台股关键；而近期台币兑美元 主要交投一度升破29.500，央行转趋积极干预，下周台币升势料将稍事休息，静待进一步消息面带动。

欧洲央行10个月来首度降息，虽符合市场预期，但欧洲央行总裁德拉吉强调，只要有必要，货币政策的立场会持续宽松，更加确立台湾债市多头信心，五年主流券本周收创逾九个月新低，下周不排除先测试0.85%；至于货币市场，5月上旬资金延续偏滥态势，短率料将续处低迷。

**台币续升力道已有限**

本周台币兑美元 主要交投大致徘徊在29.500附近，交易员认为，近期外资大买台股及中国人民币兑美元 中间价 屡创新高，皆有效支撑台币守稳趋升整理格局；但月底出口商抛汇卖压消化完后，台币也欠缺下一波走升的催化剂。本周续升力道已有限，下周续升力道要看台股续涨动能。

“台币要升到哪去?有点怀疑耶!”一名台湾大型金控业旗下银行外汇交易员说。

下周二(7日)台湾财政部将公布4月进出口数据。汇银人士指出，台湾和韩国首季经济成长表现疲软，无力支撑汇价进一步走升，本波升势预料将在此间暂止。本周台币/美元一度突破29.5站上29.420的高位，预料将形成短线的区间高位。

受月底出口商抛汇及外资汇入提振，台币近一个月来波段升幅达1.43%。交易员表示，台股创下高位，本波也见到外资入场参与。只不过资金多仍是旧钱，缺乏吸引新钱入场的诱因，本波外资汇入力道温和。

台湾央行本周较为积极进场调节，已止稳台币，目前主交投区在29.600上下。

汇银人士认为，就国际汇市而言，因各方早有降息的预期，只是降息时点较早，因此国际汇市反应平平，并不预期欧元将因此大幅贬值。

交易员推估，在国际需求疲弱之下，下周公布的出口数据预料也不会太亮丽，这可能使得市场和央行对汇价以偏弱方式看待，引导汇价走疲；料下周台币兑美元主要交投区间在29.500-29.750之间游走。

**台股料随欧美股市持续盘坚**

本周台股加权指数 收创14个月来新高，外资在台股期货、正货同步做多，推升台股月线连六红，此为16年来首见，不仅外资已连续七日买超台股现货，周四外资在期货未平仓净多单口数增至2.3万口，创四年来新高，显示这波由权值股台积电 领涨的势头确实吸引外资买盘进入。

富兰克林证券投顾研究部资深经理卢明芬表示，外资占台股投资比重高达三成，若外资买超动能持续，虽说指数空间有限，但有机会类股轮涨，目前前波高点8,170点有压，若能突破的话，将会再往上挑战8,300点。

研究科技类股起家的德盛安联台股投资首席锺兆阳也说，“今年是台股的上修年。”

他指出，第二季下半场在风雨中提早开打，虽然台湾总体数据(GDP、出口)多数不如预期，所幸在企业盈余有所支撑下，对股市影响有限，在杂音稍减、新政策激励渐出下，量能浮现，市场对后市期待增加，对指数有利。

保德信投信投资长余睿明也认为，国际情势牵动外资神经，预期在各国货币政策环境宽松下，台股逐季垫高的趋势不改。

他表示，在货币政策维持宽松的大环境下，台湾经济成长率有机会第二季来到高点，对于台股下档在年线7,500到半年线7,700点提供有利支撑。然而台股目前已来到整理区间上缘，能否再进一步向上触及8,500点，除证所税议题对投资人信心有所影响，外资的动向也是关键。

不过，国泰期货证期顾问处协理简伯仪则提醒称，台股波段涨幅已达550点，涨多即是最大利空，也影响市场追价意愿，料下周台股将涨多拉回，不过下档支撑很强，下周台股指数区间将在7,900-8,150点间盘整。且依据历史经验，5月台股上涨的机率只有三成左右，料台股5月开高走低的机会较浓。

展望5月台股关注焦点，交易员表示，虽然欧美经济数据表现疲弱，但近期欧美股市强势整理，影响台股短线行情，另下周台股将陆续公布4月营收，须留意重量级个股的营收及财报表现。

**债市多头可望再续**

台债市场五年期主流券102/2 殖利率周五放量走跌，收创逾九个月新低。交易员认为，在资金行情领头，台债市场延续多头气氛，交易主导的盘势已突破殖利率过低的心理障碍，下周料先测试0.85%，主要交投区间暂看0.85-0.88%，5月不排除有机会探底0.80%。

银行交易员指出，由于全球宽松的基调不变，即使台湾央行未能跟进在货币政策上有所调整，但资金带动将鼓舞股债双多。

“台股暂时难以形成对台债的压力，”一交易员称。

台湾基本面表现欠佳，成为台债多头的保护伞。一名票券商交易员指出，下周有台湾出口数据，此前不如预期的GDP虽已让市场大致反应，且出口数据不好在预料之中，但在资金行情的加持下，相对弱势的数据更加支撑此波以来诉求经济基本面不佳的多头走势。

而周五稍晚的美国非农就业数据预料不致影响市场太大，交易员解析，因为美国此前的经济数据好坏不一，市场对经济缓慢复苏的忧虑难以瞬间消除，因此即使该数据出乎市场意外的亮丽，五年短券102/2殖利率随美债弹升幅度也不会太大，而且殖利率逢高或吸引买盘进场。反之，如果数据不如预期，将更增加多头信心。

就筹码面分析，交易员提及，由于第三季不再发行五年短券，从筹码面观察，交易商仍有补券需求，使得无限资金追逐有限标的；即使市场认为殖利率过低，但在缺乏交易标的市场中，殖利率水位难以用常态判断。

**新提存期货市资金延续偏滥态势**

本周为提存底最后一周，眼见银行间帐上超额准备不断扩大，甚至向九千亿台币靠拢，台湾央行皆未扩大冲销力道，令期底隔夜拆款加权平均利率 游走低档，持续在0.385%-0.386%的低位区间徘徊。

目前银行间满手滥头寸，台湾央行周五宣布，1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.657%，不仅低于市场预期的0.69%左右，也创下逾两年半新低。

下周将迈入新提存期，期初市场资金偏向宽松，且下周央行存单到期金额高达1.46兆(万亿)台币、落点平均，料下周短率仍将稳在既有低位区间。

“ 现在大家都多钱，拆出需求很不好找!”一位拆出方的银行交易员说。

展望5月资金情势，交易员表示，5月为报税旺季，税款缴库将是5月资金情势最大的变数，预计5月下半旬企业开始准备支付营所税资金，税款缴库的紧缩因子才会逐渐发酵，至于月初资金则将延续偏滥的态势。