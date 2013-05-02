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市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 17:01 BJT

标题新闻：德国3月工程订单较上年同期下滑4%，国内合约订单跌幅为2012年8月以来最大

数据来源为德国机械设备制造业联合会(VDMA)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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