台湾汇市：台币兑美元微幅收贬，外资持续汇入令走势与基本面脱钩

* 经济基本面不佳，政府面临企业催促台币贬值压力

* 热钱继续流入，外资连六日买超台股达450亿台币

* 周五主要交投暂看29.500-29.600

路透台北5月2日 - 台币兑美元 周四在央行于尾盘干预下，收盘由升转贬2分。交易员指出，台湾第一季GDP明显劣于预期，引发企业大老贬值救出口的声浪涌现；但国际热钱却不顾基本面不佳的事实，持续流入包括台湾在内的亚洲国家，此令台币整日呈现升值格局，但央行于终场照例将涨幅没收。

今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期报价折价幅度亦较前日更加缩减，银行间的美元空单亦陆续回补，显示对台币的升值预期已明显降低。预料在外资汇入趋势尚未转变前，台币兑美元短线不脱狭幅走势，周五台币实质交投区间暂看在29.500-29.600。

“以基面来看，台币兑美元应该要到29.8。”一本地银行交易主管说。

另一外银交易主管则认为，今日国际市场走势有些混乱，稍后欧洲若如预期降息，则美元的跌势应可止住。不过今日人民币中间价又攀向新高，多少也会对台币形成支撑。欲见到台币明显回贬，短期内不太容易。

台湾首季GDP成长率仅有1.54%，明显低于市场预估的成长3%。行政院长江宜桦今日在行政院会表示，这是值得重视的警讯，政府更将严阵以待。但在汇率方面，将尊重央行的决定。

台湾央行总裁彭淮南昨日率团前往印度参加亚洲开发银行(ADB)年会。本地经济日报报导，总裁在临行前叮嘱外汇局，要特别留心汇市变化，今、明两天别让热钱趁〞总裁不在家〞就大举进场炒汇，冲击金融稳定。

今日总计台北外汇及元大外汇成交量为11.94亿美元，上日为14.87亿。不计央行开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.500-29.600，上日则在29.430-29.580间。

指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.540左右，较上日收市价29.470回贬。

台湾股市周四上涨0.4%，创14个月收盘新高。外资及陆资今日在台股买超79.57亿台币，连续六个交易日买超累计450亿，上交易日修正后为买超103.81亿。

韩元兑美元 收平，央行会议记录及欧洲央行降息预期刺激公债大涨。

新兴汇市方面，马来西亚马币(林吉特)周四下跌，投资人在大选周末来临之前减持多头部位。此外，大多数新兴亚币因全球经济放缓疑虑而小幅下跌。

欧洲央行执委会会议将于稍晚公布利率决议，本周重要事件尚有周五日本央行公布4月政策会议记录。

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.636 29.616 29.460-29.636 29.616 8.78 10.33

元太外汇经纪公司 29.590 29.539 29.465-29.590 29.480 3.16 4.54

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准