路透基点：奇瑞捷豹路虎39亿元人民币贷款案完成签约--RLPC

路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司38.925亿元人民币等值(6.32亿美元)10年期融资案4月28日完成签约。

先前已报导，贷款包含33.925亿元的人民币贷款以及等值于5亿元人民币的外币贷款这两部分。

中国工商银行是该融资案的牵头行，在A部分承贷9.75亿元人民币，在B部分承贷5,000亿元人民币等值外币。共同主办行中国银行在A部分承贷7.50亿元人民币，在B部分承贷1亿元人民币等值，另一家共同主办行为中国进出口银行，在B部分承贷2.50亿元人民币等值。

中国国家开发银行(A部分承贷5.075亿元人民币)、中国农业银行(A部分承贷4亿元人民币，B部分承贷1亿元人民币等值)、中国建设银行(A部分承贷5亿元人民币)、及中国招商银行(A部分承贷2.60亿元人民币)。

如同先前报导，人民币贷款部分的定价为中国人民银行基准利率的90%，外币部分的定价为较六个月伦敦银行间拆借利率(LIBOR)加码350个基点。两部分都有3.5年的宽限期，之后每半年分期不等额偿还。

所筹资金将用于奇瑞捷豹路虎汽车有限公司在江苏省常熟新车厂的第一期工程建设。

奇瑞捷豹路虎是由中国奇瑞与印度塔塔汽车全资子公司捷豹路虎(Jaguar Land Rover，JLR)各出资50%成立的合资企业，将在中国生产JLR品牌汽车及合资自主品牌的新车型。

根据奇瑞去年发布的公司新闻稿，合资车企9月获得中国监管当局审批通过后，新厂在2012年11月18日正式奠基。