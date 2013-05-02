CNH市场动态：离岸即期受中间价牵引创新高，升值预期不减

路透香港5月2日 - 香港离岸人民币即期 周四盘中创出历史新高，因受中国银行间汇市中间价 较前一交易日大涨126个点子推动。市场人士指出，中间价激励了人民币多头信心，促使离岸汇价坚挺上涨。

“最近挺困惑的，央行的中间价报的较高，CNH现在可以说是被CNY引导着在走，从开盘的6.1610/15左右的水平升至6.1570/80，摸不清央行的意图，”一位中资大行香港分行交易员称，“但我认为这种急升近期会延续涨势，但幅度不会太大。”

汇丰中国4月制造业PMI回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，反映出中国经济复苏的脆弱性。但该数据今日并未对人民币构成明显压力。

本地时间下午5:28时，离岸人民币 即期报6.1584，上交易日收报6.1610，盘中区间在6.1560-6.1616；在岸人民币汇价 收报6.1560，在岸汇价高出离岸24个点子。

今日人民币兑美元中间价 为6.2082元，上日中间价为6.2208元。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:58时，美元/人民币一年期品种 报6.2237/6.2277，较上日的6.2320上涨。

“(外管局局长)易纲上个月在IMF曾提到人民币进一步扩大浮动区间，现在央行努力缩小中间价和spot的gap，就是为了能顺利找到新的均衡位置好扩大汇率浮动区间吧。”一位外资行交易员分析道。

招商证券宏观研究主管谢亚轩指出，目前市场对人民币汇率有两种看法，一种说法即通过加快升值来为扩大人民币浮动区间来做准备，但他认为，目前还不是放开浮动区间最好的时间，且放开资本项目的兑换才是根本。目前央行加快人民币升值速度，或在意图加快人民币国际化，缩窄中间价和和成交价距离，减少结汇压力，并改变市场单边的预期，来改善供求。

在NDF市场 方面，本地时间17:36时，美元/人民币一年期品种 报6.2222/6.2259，上日在6.2320。(完)

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