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货币新闻 | 2013年 5月 8日 星期三 12:24 BJT

港股业绩：港交所首季净利按年升1%，LME业务溢利贡献抵销融资成本增加

路透香港5月8日 - 以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所 周三公布，今年首季净利同比上升1%，主要得益于伦敦金属交易所(LME)溢利贡献抵销融资成本等支出增加。

港交所的公告显示，2013年1-3月净利为11.58亿港元，去年同期则为11.48亿港元，同期每股盈利为1.01港元。

该公司表示，第一季来自LME业务的净溢利贡献1.85亿港元，但同期收购LME而导致融资成本、折旧及摊销上升，相抵之下公司仍录得轻微的溢利增加。

这是港交所去年收购LME后，首个全面反映LME综合业绩的财报。

业绩公布前，港交所早盘收跌0.59%，报135港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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