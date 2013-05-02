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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 17:52 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币连三日收创新高，中间价跳涨强化升值预期

* 中间价跳涨逾一百点子逼近6.20
    * 即期随中间价同步再创历史新高
    * 套利资金涌入中国继续支撑人民币
    * 企业逢低吸纳美元致午后购汇盘活跃
    * 后市仍继续看多人民币

 (新增收盘数据及更多评论)
    路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期 周四收盘跟随中间价连续第三个交易
日双双创下历史新高。中间价较上日大涨126个点子，接连高开强化市场人民币升值预期。
但与此同时中间价跳高幅度之猛，也让市场日间交投更趋谨慎。午盘较大量的企业购汇在低
价美元吸引下逐渐活跃，令人民币涨幅缩减。
    
    交易员指出，隔夜美元指数大幅下跌对今天中间价高开形成一定支撑，另外主要还有近
期套利资金涌入的影响。同时，也多少体现了央行加快人民币国际化，缩窄中间价和成交价
格距离并改善结购汇双向需求的政策意图。
    
    “央行这个升值节奏，这两天中间价突破6.20的机会不能说不大，但是明天还要看美指
怎么走。”北京一股份银行交易员说。
    
    招商证券宏观研究主管谢亚轩认为，央行大幅高开中间价，一个可能为扩大人民币波幅
做准备；另外是顺应人民币的升值压力，减少境内外的汇差；第三个可能的因素是，发挥市
场调节作用，形成人民币自然均衡汇率。
    
    上海一外资银行交易员猜测，近期央行会有扩大人民币波幅的政策出来，但料对人民币
汇率的影响可能就不会很大了。除了市场的消化，其中一个因素是，毕竟中国不少企业还是
有买美元的需求，在一个合适的价格下，它们也会形成一个购汇的力量。
    
    上海另一外资行交易员说，下午企业购汇明显增多，原因在PMI数据影响开始显现，该
数据的回落影响市场进一步做多人民币的积极性，同时系企业逢低吸纳美元始然。不过，场
内看多人民币的气氛依然浓厚，人民币即期价格5月内已上看到6.12。
    
    汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已
连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50
.9。  

    东京汇市欧元兑美元周四下跌，上日曾触及两个月高点。但欧元进一步跌势或有限，因
市场已经为欧洲央行(ECB)可能降息作好准备。美元指数 报81.675，周三曾触及两个
月低位81.331。
洀化。 
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸
市场人民币的主要报价：      
   
 在岸市场人民币兑美元                今日             上日         升贬
     即期成交价格                  6.1560            6.1650        0.15%
           中间价                  6.2082            6.2208        0.20%
                                                                     
   日内相对于中间价最大波幅    0.88% (上限±1%)       日高         日低
         日内波动幅度(pips)           28             6.1537       6.1565
     2013年来即期升贬值幅度         1.21%                                  
 1年期美元/人民币掉期升水<C          875                             
                 NY1Y=CFXS>                                     
                                                                     
 离岸人民币市场,北京时间17:          今日              上日          
 29                                                             
      1年期NDF                    6.2222/59          6.2320          
              CNH即期             6.1578/92          6.1603          
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李航; 审校 张喜良)

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