更新版 1-中国汇市：人民币连三日收创新高，中间价跳涨强化升值预期

* 中间价跳涨逾一百点子逼近6.20 * 即期随中间价同步再创历史新高 * 套利资金涌入中国继续支撑人民币 * 企业逢低吸纳美元致午后购汇盘活跃 * 后市仍继续看多人民币 (新增收盘数据及更多评论) 路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期 周四收盘跟随中间价连续第三个交易 日双双创下历史新高。中间价较上日大涨126个点子，接连高开强化市场人民币升值预期。 但与此同时中间价跳高幅度之猛，也让市场日间交投更趋谨慎。午盘较大量的企业购汇在低 价美元吸引下逐渐活跃，令人民币涨幅缩减。 交易员指出，隔夜美元指数大幅下跌对今天中间价高开形成一定支撑，另外主要还有近 期套利资金涌入的影响。同时，也多少体现了央行加快人民币国际化，缩窄中间价和成交价 格距离并改善结购汇双向需求的政策意图。 “央行这个升值节奏，这两天中间价突破6.20的机会不能说不大，但是明天还要看美指 怎么走。”北京一股份银行交易员说。 招商证券宏观研究主管谢亚轩认为，央行大幅高开中间价，一个可能为扩大人民币波幅 做准备；另外是顺应人民币的升值压力，减少境内外的汇差；第三个可能的因素是，发挥市 场调节作用，形成人民币自然均衡汇率。 上海一外资银行交易员猜测，近期央行会有扩大人民币波幅的政策出来，但料对人民币 汇率的影响可能就不会很大了。除了市场的消化，其中一个因素是，毕竟中国不少企业还是 有买美元的需求，在一个合适的价格下，它们也会形成一个购汇的力量。 上海另一外资行交易员说，下午企业购汇明显增多，原因在PMI数据影响开始显现，该 数据的回落影响市场进一步做多人民币的积极性，同时系企业逢低吸纳美元始然。不过，场 内看多人民币的气氛依然浓厚，人民币即期价格5月内已上看到6.12。 汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已 连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50 .9。 东京汇市欧元兑美元周四下跌，上日曾触及两个月高点。但欧元进一步跌势或有限，因 市场已经为欧洲央行(ECB)可能降息作好准备。美元指数 报81.675，周三曾触及两个 月低位81.331。 洀化。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1560 6.1650 0.15% 中间价 6.2082 6.2208 0.20% 日内相对于中间价最大波幅 0.88% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 28 6.1537 6.1565 2013年来即期升贬值幅度 1.21% 1年期美元/人民币掉期升水<C 875 NY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17: 今日 上日 29 1年期NDF 6.2222/59 6.2320 CNH即期 6.1578/92 6.1603 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航; 审校 张喜良)