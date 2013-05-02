中国外汇：外管局简化外债登记管理，取消部分外债管理审批事项

路透北京5月2日 - 中国国家外汇管理局周四发布外债登记管理办法，在积极防范外债风险的基础上，对现行外债登记管理流程进行优化，简化了外债登记管理环节，取消了部分外债管理审批事项。

通知称，除外债签约登记外，外债账户开立、资金结汇和还本付息等均由外汇指定银行直接审核办理。同时，进一步完善了外债的登记和统计监测。该通知自5月13日起实施。

“国家外汇管理局可根据国际收支变化情况，对外债登记范围和管理方式进行调整。”该办法明确规定。

在外债账户、资金使用和结售汇管理中，办法明确外商投资企业借用的外债资金可以结汇使用。除另有规定外，境内金融机构和中资企业借用的外债资金不得结汇使用。

办法并明确，债务人借款合同中约定的外债资金用途应当符合外汇管理规定。短期外债原则上只能用于流动资金，不得用于固定资产投资等中长期用途。债务人购汇偿还外债，应遵循实需原则。

此外，符合规定的债务人向境内金融机构借款时，可以接受境外机构或个人提供的担保。外商投资企业办理境内借款接受境外担保的，可直接与境外担保人、债权人签订担保合同。发生境外担保履约的，其担保履约额应纳入外商投资企业外债规模管理。(完)

欲参看更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)