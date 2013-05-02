新加坡新股：台湾有线电视商APTT将进行IPO，集资目标11亿美元

路透新加坡5月2日 - 根据周四提出的初步招股说明书显示，由澳洲麦格理集团 相关基金支持的台湾有线电视业者--亚洲付费电视信托(APTT)，计划在新加坡挂牌上市，集资金额上看13.8亿坡元(11.2亿美元)。

APTT将发行9.426亿个单位，每单位价格最低1.00坡元，基石投资者包括Eastspring Investments、Lion Global Investors Ltd、Neuberger Berman LLC及索罗斯的Quantum Partners，已同意认购4.5107亿个单位。

麦格理及摩根大通为此发行案的联合主办投行。(完)