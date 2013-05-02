新加坡新股：台湾有线电视商APTT将进行IPO，集资目标11亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透新加坡5月2日 - 根据周四提出的初步招股说明书显示，由澳洲麦格理集团 相关基金支持的台湾有线电视业者--亚洲付费电视信托(APTT)，计划在新加坡挂牌上市，集资金额上看13.8亿坡元(11.2亿美元)。
APTT将发行9.426亿个单位，每单位价格最低1.00坡元，基石投资者包括Eastspring Investments、Lion Global Investors Ltd、Neuberger Berman LLC及索罗斯的Quantum Partners，已同意认购4.5107亿个单位。
麦格理及摩根大通为此发行案的联合主办投行。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 张涛)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)