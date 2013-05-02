香港个股：中石化冠德寻求配售高至27.3亿港元股份--销售文件

路透香港5月2日 - 据路透周四获得的销售文件显示，主要从事油品储运的中石化冠德 正在寻求以先旧后新方式，在市场上配售高至27.3亿港元股份。

销售文件显示，中石化冠德拟按每股6.36-6.63港元，配售4.125亿股新股，筹资26.2-27.3亿港元，惟未透露资金用途。摩根大通 、美银美林 和野村负责是次配售安排。

配售价较中石化冠德周四收市价6.84港元，折让3.1-7.0%；该股今天收跌2.7%。

中石化冠德为中国石化 境外子公司，该公司此前公布，将联同中海发展 和商船三井合资订造六艘液化天然气(LNG)船舶，中石化冠德预算承担约1.78亿美元。

而上月初，中石化冠德完成以1.286亿欧元(约13.02亿港元)收购欧洲石油仓储码头Vesta Terminals的五成股权之交易。(完) (记者 雷美珍；审校 张喜良)