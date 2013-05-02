马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低点，追随海外豆油市场跌势

路透吉隆坡5月2日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至一周低点，追随海外豆油市场跌势，且在船货调查机构数据显示出口放缓后，市场预期库存降幅或较小，从而打击棕榈油期货。

大连商品交易商主力9月豆油合约 下跌逾2%，因数据显示中国经济复苏动能放缓。

基本面疲弱亦给棕榈油期货增添了压力，之前船货调查机构报告称4月出口较前月下滑，打击了本月库存或降至心理水准200万吨以下的预期。

“棕榈油市场在2,250-2,350马币(林吉特)之间区间震荡，如果跌破2,250马币支撑位水准，则可能进一步下探2,230马币，”吉隆坡一外资大宗商品经纪商的交易员说。

指标7月棕榈油合约 收报每吨2,259马币，下跌1.2%，略高于盘中低点2,258马币，此为4月23日来最低。

总成交量为31,529口，低于日均成交的35,000口。(完)

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