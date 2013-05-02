国际油市：亚洲燃料油现货升水走高，市场预期近期供给或紧张

路透新加坡5月2日 - 亚洲燃料油现货升水周四走高，反映了交易商在店头交易(OTC)市场上的报价，因预期5月下半月供给将紧张。

OTC交易中，瑞士交易商Mercuria出价竞购2万吨5月23-27日装船的180-CST燃料油，报价为每吨升水4美元。同时5月28日-6月1日期间装船的类似规模的燃料油报价为升水4.5美元。

尽管报价强劲，但OTC市场并无交易达成，因市场上没有特定装船日期的卖家。

180-CST燃料油现货升水为每吨3.84美元，较上日上涨0.80美元。380-CST升水为3.20美元，上涨0.10美元。

即期指标新加坡180-CST燃料油跨月价差走阔1.75美元至每吨6.375美元，但部分交易商认为即期合约的强势更可能的是反映了一种交易行为，而非市场基本面。

据汤森路透Oil Analytics数据显示，伊朗4月出口了近870万吨燃料油，约为每日30万桶，较上年同期增加逾四倍。

新加坡燃料油库存5月1日止当周增至1,848.9万桶，很可能暗示着套利船货开始抵达新加坡港口。

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