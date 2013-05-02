香港个股：新世界发展正式申请将部分酒店资产以商业信托形式分拆上市

路透香港5月2日 - 香港主要地产商--新世界发展 周四称，已就其于香港三家酒店资产以商业信托形式在联交所主板上市，提出正式申请。

新世界发展在联交所一份声明中称，建议分拆及透过新世界酒店投资及NWHICL将予联合发行之股份合订单位于联交所主板上市，而将集团于香港之三间酒店，即君悦酒店、万丽海景酒店及凯悦酒店之权益独立上市。

“董事会相信，建议分拆及酒店独立上市将为股东体现其价值，并识别及确立酒店之公平值。”公告并称，透过建议分拆筹得之巨额资金将使集团能够继续扩展其现有业务。

新世界酒店的三家酒店共提供约1,800间客房，于截至2012年6月底止年度收益合计约22亿港元。

现时新世界发展及其控股股东周大福企业，分别拥有新世界酒店投资64%和36%的股权。新世界发展表示，预计于上市时将持有新世界酒店不少于35%的已发行股份合订单位，且新世界发展及周大福企业合共持有超过50%的已发行股份合订单位。

德意志证券、汇丰企业融资及摩根大通证券将担任新世界酒店上市安排行。

这是继鹰君集团 之后，又一家地产商将其香港酒店业务以商业信托形式分拆上市。鹰君集团旗下朗廷酒店计划于5月中启动路演。

新世界发展周四收跌0.44%，报13.48港元。（完）

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