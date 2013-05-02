版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 19:41 BJT

美国数据：4月企业计划裁员数较3月下滑23%，创12月以来最低水准

4月企业计划裁员数较上年同期低6%。年内迄今，企业已经宣布裁员数183,162个，稍低于去年前四个月的183,653个。

4月零售业裁撤工作岗位最多，为5,897个，不过这大幅低于3月的16,445个。

周五美国将公布非农就业报告。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐