美股业绩：通用汽车第一季净利9亿美元，每股盈余0.58美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透5月2日 - 通用汽车(GM) ：
* 第一季净利9亿美元，合每股盈余(EPS)0.58美元。
* 第一季营收369亿美元，上年同期为378亿美元。
* 第一季经调整后每股盈余0.67美元。
* 汤森路透I/B/E/S预估通用汽车第一季每股盈余为0.54美元，营收为366亿美元。
* 第一季息税前利润(EBIT)为18亿美元，2012年第一季为22亿美元。
* 第一季EBIT包括1亿美元的重组费用。(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f