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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 19:39 BJT

美股业绩：通用汽车第一季净利9亿美元，每股盈余0.58美元

路透5月2日 - 通用汽车(GM) ：

* 第一季净利9亿美元，合每股盈余(EPS)0.58美元。

* 第一季营收369亿美元，上年同期为378亿美元。

* 第一季经调整后每股盈余0.67美元。

* 汤森路透I/B/E/S预估通用汽车第一季每股盈余为0.54美元，营收为366亿美元。

* 第一季息税前利润(EBIT)为18亿美元，2012年第一季为22亿美元。

* 第一季EBIT包括1亿美元的重组费用。(完)

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