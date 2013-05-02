欧洲央行：降息25个基点至纪录低位0.50%，以提振经济

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
在此之前的数据显示，欧元区4月通胀率降至1.2%，明显低于欧洲央行设定的低于但接近2%的目标。
在路透调查中，微弱多数的分析师预计欧元央行在本月会降息。在利率决定公布后，欧元最初下滑，随后回升并达到平盘水准。
投资者目前在关注欧洲央行在1230GMT将举行的新闻发布会，倾听总裁德拉吉有关此次决定的发言。(完) (编译 田建华/王洋; 审校 侯向明)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f