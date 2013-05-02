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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 19:56 BJT

欧洲央行：降息25个基点至纪录低位0.50%，以提振经济

在此之前的数据显示，欧元区4月通胀率降至1.2%，明显低于欧洲央行设定的低于但接近2%的目标。

在路透调查中，微弱多数的分析师预计欧元央行在本月会降息。在利率决定公布后，欧元最初下滑，随后回升并达到平盘水准。

投资者目前在关注欧洲央行在1230GMT将举行的新闻发布会，倾听总裁德拉吉有关此次决定的发言。(完) (编译 田建华/王洋; 审校 侯向明)

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