全球经济：将关注货币宽松举措是否会对新兴经济构成影响--日本央行总裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透印度GREATER NOIDA 5月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：
* 将关注发达国家货币宽松举措是否会对新兴经济体构成意外的影响。
* 不认为新兴亚洲经济体因来自发达经济体的资本流入而出现资产泡沫。
* 将向其他亚洲经济体解释日本央行政策旨在将日本经济拉出通缩。
* 日本经济复苏将从2013年中期开始变得更加明显。(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f