版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 20:28 BJT

全球经济：将关注货币宽松举措是否会对新兴经济构成影响--日本央行总裁

路透印度GREATER NOIDA 5月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：

* 将关注发达国家货币宽松举措是否会对新兴经济体构成意外的影响。

* 不认为新兴亚洲经济体因来自发达经济体的资本流入而出现资产泡沫。

* 将向其他亚洲经济体解释日本央行政策旨在将日本经济拉出通缩。

* 日本经济复苏将从2013年中期开始变得更加明显。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐