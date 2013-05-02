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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 20:58 BJT

表格：美国3月贸易逆差为388亿美元，预估为逆差420亿美元

以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):

3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月

贸易收支 -38.83 -43.63 -126.92 -51.73 -148.60

出口 184.28 185.98 554.65 184.69 543.47

进口 223.11 229.60 681.57 236.41 692.07

商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):

3月 2月 2013年/2012年3月

出口 -0.9 0.9 -0.2

进口 -2.8 0.3 -5.6

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月

商品 -56.14 -60.76 -178.60 -67.55 -194.56

服务 17.32 17.13 51.68 15.82 45.96

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月

商品 130.35 132.18 393.37 131.96 387.94

服务 53.93 53.80 161.28 52.72 155.53

进口

3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月

商品 186.49 192.93 571.97 199.52 582.50

服务 36.62 36.67 109.60 36.90 109.57

(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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