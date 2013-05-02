表格：美国3月贸易逆差为388亿美元，预估为逆差420亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
以下为商品与服务贸易收支详细数据(经季节调整,单位为10亿美元):
3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月
贸易收支 -38.83 -43.63 -126.92 -51.73 -148.60
出口 184.28 185.98 554.65 184.69 543.47
进口 223.11 229.60 681.57 236.41 692.07
商品与服务进出口变化比率(经季节调整的百分比):
3月 2月 2013年/2012年3月
出口 -0.9 0.9 -0.2
进口 -2.8 0.3 -5.6
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月
商品 -56.14 -60.76 -178.60 -67.55 -194.56
服务 17.32 17.13 51.68 15.82 45.96
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月
商品 130.35 132.18 393.37 131.96 387.94
服务 53.93 53.80 161.28 52.72 155.53
进口
3月 2月 2013年1-3月 2012年3月 2012年1-3月
商品 186.49 192.93 571.97 199.52 582.50
服务 36.62 36.67 109.60 36.90 109.57
(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f