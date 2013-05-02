表格：美国第一季非农生产率环比年率初值为成长0.7%，预估为增长1.2%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透5月2日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国第一季非农生产率环比年率初值为增长0.7%(预估为增长1.2%)
* 美国第一季非农单位劳工成本为成长0.5%(预估为成长0.7%)
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):
生产率 单位劳工成本
第一季-P 第四季-R 第四季-PR 第一季-P 第四季-R 第四季-PR
非农业 0.7 -1.7 -1.9 0.5 4.4 4.6
制造业 3.8 2.2 2.1 -0.5 -1.8 -1.9
耐久财(耐用品) 3.7 3.3 2.7 -0.6 -3.0 -2.9
非耐久财 4.6 1.0 1.7 -0.8 -0.4 -0.8
整体企业 1.2 -1.6 -1.8 -0.3 4.7 4.8
注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f