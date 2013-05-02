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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 20:47 BJT

表格：美国第一季非农生产率环比年率初值为成长0.7%，预估为增长1.2%

路透5月2日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国第一季非农生产率环比年率初值为增长0.7%(预估为增长1.2%)

* 美国第一季非农单位劳工成本为成长0.5%(预估为成长0.7%)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):

生产率 单位劳工成本

第一季-P 第四季-R 第四季-PR 第一季-P 第四季-R 第四季-PR

非农业 0.7 -1.7 -1.9 0.5 4.4 4.6

制造业 3.8 2.2 2.1 -0.5 -1.8 -1.9

耐久财(耐用品) 3.7 3.3 2.7 -0.6 -3.0 -2.9

非耐久财 4.6 1.0 1.7 -0.8 -0.4 -0.8

整体企业 1.2 -1.6 -1.8 -0.3 4.7 4.8

注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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