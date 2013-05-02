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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 20:44 BJT

表格：加拿大3月贸易顺差2,400万加元，为去年3月来首次录得顺差

路透5月2日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大3月贸易顺差为2,400万加元，因出口增速快于进口。2月修正为逆差12.5亿加元。

3月出口增长5.1%，而进口增长了1.7%。这是加拿大自2012年3月以来首次录得顺差。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

3月 2月(修正值) 变动百分比(%) 2月(前值)

贸易收支 +0.024 -1.247 -- -1.017

出口 40.470 38.523 +5.1 38.515

进口 40.446 39.770 +1.7 39.532

路透调查的分析师平均预估加拿大3月贸易逆差7.2亿加元。(完) (编译 侯向明; 审校 田建华)

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