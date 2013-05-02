表格：加拿大3月贸易顺差2,400万加元，为去年3月来首次录得顺差

路透5月2日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大3月贸易顺差为2,400万加元，因出口增速快于进口。2月修正为逆差12.5亿加元。

3月出口增长5.1%，而进口增长了1.7%。这是加拿大自2012年3月以来首次录得顺差。