表格：加拿大3月贸易顺差2,400万加元，为去年3月来首次录得顺差

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透5月2日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大3月贸易顺差为2,400万加元，因出口增速快于进口。2月修正为逆差12.5亿加元。
3月出口增长5.1%，而进口增长了1.7%。这是加拿大自2012年3月以来首次录得顺差。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
3月 2月(修正值) 变动百分比(%) 2月(前值)
贸易收支 +0.024 -1.247 -- -1.017
出口 40.470 38.523 +5.1 38.515
进口 40.446 39.770 +1.7 39.532
路透调查的分析师平均预估加拿大3月贸易逆差7.2亿加元。(完) (编译 侯向明; 审校 田建华)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f