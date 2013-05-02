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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 20:49 BJT

表格：4月27日当周初请失业金人数为32.4万人，为2008年1月来最低

路透5月2日 - 美国劳工部周四公布：

* 4月27日当周初请失业金人数为32.4万人(预估为34.5万人)，创2008年1月来最低。

* 4月27日当周初请失业金人数四周均值为34.2万人。

* 4月20日续请失业金人数为301.9万人(预估为302.8万人)。

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

04/27/13 324,000 342,250 -- --

04/20/13 342,000-R 358,250-R 3,019,000 2.3

04/13/13 355,000 362,000 3,007,000-R 2.3

04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4

03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4

03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4

03/16/13 341,000 340,750 3,070,000 2.4

03/09/13 334,000 347,000 3,077,000 2.4 (完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)

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