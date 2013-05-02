表格：4月27日当周初请失业金人数为32.4万人，为2008年1月来最低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透5月2日 - 美国劳工部周四公布：
* 4月27日当周初请失业金人数为32.4万人(预估为34.5万人)，创2008年1月来最低。
* 4月27日当周初请失业金人数四周均值为34.2万人。
* 4月20日续请失业金人数为301.9万人(预估为302.8万人)。
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
04/27/13 324,000 342,250 -- --
04/20/13 342,000-R 358,250-R 3,019,000 2.3
04/13/13 355,000 362,000 3,007,000-R 2.3
04/06/13 348,000 358,500 3,093,000 2.4
03/30/13 388,000 355,000 3,103,000 2.4
03/23/13 357,000 343,000 3,091,000 2.4
03/16/13 341,000 340,750 3,070,000 2.4
03/09/13 334,000 347,000 3,077,000 2.4 (完)
(编译 侯向明; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f