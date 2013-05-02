东南亚股市：多数收低，标普下调印尼债信评级展望拖累该国股市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 448.12 -2.44 -0.54 +5.66 424.10 新加坡 3402.39 34.21 +1.02 +7.43 3167.08 马来西亚 1713.46 -4.19 -0.24 +1.45 1688.95 泰国 1589.19 -8.67 -0.54 +14.17 1391.93 印尼 4994.05 -66.87 -1.32 +15.69 4316.69 菲律宾 7093.42 22.43 +0.32 +22.03 5812.73 越南 473.02 -1.49 -0.31 +14.33 413.73 (完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)