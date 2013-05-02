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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 20:57 BJT

东南亚股市：多数收低，标普下调印尼债信评级展望拖累该国股市

涨跌       当日     今年以来    2012年
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 汤森路透东南亚指数                     448.12      -2.44      -0.54      +5.66     424.10
 新加坡                                3402.39      34.21      +1.02      +7.43    3167.08
 马来西亚                              1713.46      -4.19      -0.24      +1.45    1688.95
 泰国                                  1589.19      -8.67      -0.54     +14.17    1391.93
 印尼                                  4994.05     -66.87      -1.32     +15.69    4316.69
 菲律宾                                7093.42      22.43      +0.32     +22.03    5812.73
 越南                                   473.02      -1.49      -0.31     +14.33     413.73
 (完)

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