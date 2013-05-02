表格：美国4月25日止当周农作物出口销售报告--USDA

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透华盛顿5月2日 - 美国农业部(USDA)周四公布4月25日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 219.3 497.3 716.6 280.7 525.7 26,528.6 27,283.1
大麦 -2.0 1.2 -0.8 0.2 1.2 133.7 85.1
玉米 329.2 656.0 985.2 378.0 663.0 16,749.8 37,303.0
高粱 1.1 0.0 1.1 1.1 0.0 1,476.9 665.0
大豆 -109.8 1,341.1 1,231.3 174.7 1,341.1 36,289.0 34,017.5
豆粕 93.2 55.7 148.9 99.4 55.7 8,675.5 6,333.7
豆油 1.1 0.0 1.1 2.5 0.0 831.8 372.8
皮马棉 9.6 0.1 9.7 9.6 0.1 823.9 590.0
陆地棉 314.4 87.5 401.9 335.7 87.5 11,752.5 11,010.6
稻米 80.6 4.2 84.8 80.6 4.2 3,014.4 2,730.5 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 田建华)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f