国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹至三日高点，但市场人气依然低迷

路透新加坡5月2日 - 亚洲柴油裂解价差周四反弹至三日高点每桶15.03美元，但该升幅无助于提升人气，因该值较前四个月均值低出19%。

亚洲供给仍然充足，尽管现在西方正是夏季需求高峰期。

“亚洲有充足的供给。中国出口了大量柴油，但亚洲柴油运往西方的机会不多，”新加坡一位交易员说。

“不过亚洲炼厂可能削减产能，以支撑部分利润率。”

官方数据显示，新加坡5月1日止当周在岸柴油库存跳升14.5%至两周高位1,041.7万桶。

越南、马来西亚和澳洲柴油需求低迷，导致库存上升。

相反，中国和韩国5月1日止当周向新加坡出口了总计大约7.9万吨柴油。(完)

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