国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹至三日高点，但市场人气依然低迷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透新加坡5月2日 - 亚洲柴油裂解价差周四反弹至三日高点每桶15.03美元，但该升幅无助于提升人气，因该值较前四个月均值低出19%。
亚洲供给仍然充足，尽管现在西方正是夏季需求高峰期。
“亚洲有充足的供给。中国出口了大量柴油，但亚洲柴油运往西方的机会不多，”新加坡一位交易员说。
“不过亚洲炼厂可能削减产能，以支撑部分利润率。”
官方数据显示，新加坡5月1日止当周在岸柴油库存跳升14.5%至两周高位1,041.7万桶。
越南、马来西亚和澳洲柴油需求低迷，导致库存上升。
相反，中国和韩国5月1日止当周向新加坡出口了总计大约7.9万吨柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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