国际油市：亚洲石脑油价格跌至两周低位，裂解价差跌至九个月低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透新加坡5月2日 - 周四亚洲石脑油价格跌至两周半低位每吨826.50美元，但裂解价差下跌近15%至九个月低位每吨72.98美元，受库存上涨打压。
交易商预计来自西方的供应很高。年初以来，每个月西方涌入亚洲的船货量在90万-100万吨左右，这较2012年每月平均价格高出逾60%。
预计印度会将5月出口提升至约70万吨。
这些因素打压卖家索要的溢价。
印度ONGC卖出3.5万吨5月17-18日从Hazira装船的石脑油，买家为日本炼厂Idemitsu Kosan，离岸价为每吨较中东报价溢价约34美元。
这是去年12月以来ONGC对Hazira船货索要的最低溢价。
汽油裂解价差亦急跌近17%至每桶5.38美元，创4月15日以来最低，因库存依旧在高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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