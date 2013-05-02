国际油市：亚洲石脑油价格跌至两周低位，裂解价差跌至九个月低位

路透新加坡5月2日 - 周四亚洲石脑油价格跌至两周半低位每吨826.50美元，但裂解价差下跌近15%至九个月低位每吨72.98美元，受库存上涨打压。

交易商预计来自西方的供应很高。年初以来，每个月西方涌入亚洲的船货量在90万-100万吨左右，这较2012年每月平均价格高出逾60%。

预计印度会将5月出口提升至约70万吨。

这些因素打压卖家索要的溢价。

印度ONGC卖出3.5万吨5月17-18日从Hazira装船的石脑油，买家为日本炼厂Idemitsu Kosan，离岸价为每吨较中东报价溢价约34美元。

这是去年12月以来ONGC对Hazira船货索要的最低溢价。

汽油裂解价差亦急跌近17%至每桶5.38美元，创4月15日以来最低，因库存依旧在高位。(完)

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