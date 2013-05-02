版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 3日 星期五 04:37 BJT

美股盘后：美国国际集团(AIG)公布业绩后股价大涨3.1%

路透纽约5月2日 - 美国国际集团(AIG) 股价在周四美股盘后交易中大涨3.1%，此前该公司公布了季度业绩。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐