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货币新闻 | 2013年 5月 3日 星期五 22:05 BJT

表格：美国3月工厂订单较上月下降4.0%，预估为减少2.6%

路透5月3日 - 美国商务部周五公布，美国3月工厂订单较上月下降4.0%，预估为减少2.6%。2月经修正后增长1.9%，前值为增长3.0%。

美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌5.8%(前值为下跌5.7%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

3月 2月 1月 总体新订单 -4.0 1.9 -1.0

扣除运输 -2.0 -0.7 2.0

扣除国防 -3.5 1.5 1.4 耐久财 -5.8 4.3 -3.7 电脑/电子产品 0.5 -2.5 -5.0 运输设备 -15.1 20.3 -17.7 非国防资本财 -10.1 7.1 2.0 扣除飞机的非国防资本财

0.9 -4.8 6.7(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)
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