表格：美国3月工厂订单较上月下降4.0%，预估为减少2.6%

国际油市：油价升至一个月高位，因买家保持乐观
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。
路透5月3日 - 美国商务部周五公布，美国3月工厂订单较上月下降4.0%，预估为减少2.6%。2月经修正后增长1.9%，前值为增长3.0%。
美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌5.8%(前值为下跌5.7%)。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
3月 2月 1月 总体新订单 -4.0 1.9 -1.0
扣除运输 -2.0 -0.7 2.0
扣除国防 -3.5 1.5 1.4 耐久财 -5.8 4.3 -3.7 电脑/电子产品 0.5 -2.5 -5.0 运输设备 -15.1 20.3 -17.7 非国防资本财 -10.1 7.1 2.0 扣除飞机的非国防资本财
0.9 -4.8 6.7(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 利棣儿；审校 李军)
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。
路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周四温和攀升，受助于能源股和金融股上涨，但在中美峰会和就业报告发布前，市场交投基本迟滞。
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。