版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 3日 星期五 05:03 BJT

美国基金：5月1日当周货币市场基金减少302.4亿美元--ICI

路透5月2日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月1日当周，美国货币市场共同基金总资产减少302.4亿美元，至2.563万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产减少144.1亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少136.7亿美元，免税基金减少21.7亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少79.1亿美元至8,901.5亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少18.5亿美元至1,915.6亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少38.3亿美元至5,121.6亿美元，免税基金资产减少22.3亿美元至1,864.3亿美元。

报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产减少223.3亿美元至1.673万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产减少125.6亿美元至6,874.3亿美元。应税非政府货币市场基金资产减少97.4亿美元至9,122.2亿美元。免税基金资产增加7,000万美元至731.4亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐