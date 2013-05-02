美国基金：5月1日当周货币市场基金减少302.4亿美元--ICI

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少79.1亿美元至8,901.5亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少18.5亿美元至1,915.6亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少38.3亿美元至5,121.6亿美元，免税基金资产减少22.3亿美元至1,864.3亿美元。