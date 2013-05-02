美国基金：5月1日当周货币市场基金减少302.4亿美元--ICI

金砖国家：4月3日股汇市收盘纵览
路透4月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周一)走势纵览。
路透5月2日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至5月1日当周，美国货币市场共同基金总资产减少302.4亿美元，至2.563万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少144.1亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少136.7亿美元，免税基金减少21.7亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少79.1亿美元至8,901.5亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少18.5亿美元至1,915.6亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少38.3亿美元至5,121.6亿美元，免税基金资产减少22.3亿美元至1,864.3亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产减少223.3亿美元至1.673万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产减少125.6亿美元至6,874.3亿美元。应税非政府货币市场基金资产减少97.4亿美元至9,122.2亿美元。免税基金资产增加7,000万美元至731.4亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透4月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周一)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月4日(二) 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差448 逆差485 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 顺差5.0 顺差8.1 出口(亿加元) -- 464.5 进口(亿加元) -- 456.4 1400 美国工厂订单(较前月) 2月 +1.0% +1.2%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日(二) 0130 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 2月 顺差18 顺差13.02 进口 -- +4.0% 出口 -- -3.0% 0430 澳洲央行利率决定 4月 1.50% 1.50% 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 2.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI