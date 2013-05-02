《综述》美国一周初请失业金人数大幅下降至五年低点

**贸易逆差缩窄**

就业市场目前的疲弱状况以及通胀放缓，促使美联储在周三结束的两天政策会议上决定继续对经济提供刺激。政策制定者表示，若经济需要进一步帮助，有可能增加债券购买。

上周初请失业金人数为2008年1月以来最低，当时正值本轮经济衰退开始后的一个月。

此外，商务部公布的数据显示，美国3月贸易逆差缩窄幅度大于预期，因出口下降，且进口创下2009年以来最大降幅，这或许意味着美国消费者对商品和服务的需求减少。

“这反映出一个糟糕的情况，说明国内外的经济成长动能都在减弱，”道明证券经济学家Millan Mulraine说。

Capital Economics的分析师对进口下降的看法要乐观一些，认为这可能受暂时性因素影响，由于中国假期所在月份的原因，该国的商品出口受到抑制。

无论如何，贸易逆差缩窄至388亿美元，意味着第一季经济成长或许要比上周政府估计的环比年率成长2.5%要强一些。(完)