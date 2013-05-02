全球外汇市场5月3日主要消息

日本个股：东芝向债权银行请求新贷款，以芯片业务股权作抵押-消息
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
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-- - 日本金融市场逢假日休市
0130 - 澳洲第一季生产者物价指数(PPI)
0700 - 欧洲央行召开主题为“20年转型经验和挑战”的会议，意大利、芬兰、斯洛伐克、奥地利、爱沙尼亚和捷克央行总裁出席。
0700 - 挪威4月采购经理人指数(PMI)
0800 - 挪威4月注册失业率
0828 - 英国4月服务业PMI
0900 - 欧元区3月PPI
1230 - 美国4月就业报告
1300 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参与“劳动城市挑战：一项为麻省规模较小城市规划的提案”的发起活动。
1400 - 美国供应管理协会(ISM)4月非制造业指数
1400 - 美国3月工厂订单
1430 - 美国ECRI一周领先指标
1630 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在华盛顿彼得森研究所发表讲话，主题为“评估旨在增进金融稳定的监管改革进展”。
1645 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会，就“2013年5月的经济展望”发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 于春红)
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。