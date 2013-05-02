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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 06:51 BJT

全球外汇市场5月3日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 日本金融市场逢假日休市

0130 - 澳洲第一季生产者物价指数(PPI)

0700 - 欧洲央行召开主题为“20年转型经验和挑战”的会议，意大利、芬兰、斯洛伐克、奥地利、爱沙尼亚和捷克央行总裁出席。

0700 - 挪威4月采购经理人指数(PMI)

0800 - 挪威4月注册失业率

0828 - 英国4月服务业PMI

0900 - 欧元区3月PPI

1230 - 美国4月就业报告

1300 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参与“劳动城市挑战：一项为麻省规模较小城市规划的提案”的发起活动。

1400 - 美国供应管理协会(ISM)4月非制造业指数

1400 - 美国3月工厂订单

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1630 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛在华盛顿彼得森研究所发表讲话，主题为“评估旨在增进金融稳定的监管改革进展”。

1645 - 里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在里奇蒙风险管理协会，就“2013年5月的经济展望”发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

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台湾重要政经日程

(编译 王兴亚; 审校 于春红)

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