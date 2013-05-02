《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

企业并购：东芝称将以153亿日圆购Engie所持合资公司NuGen的40%股权
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 56.96 +0.73 +1.30 2356188 搜狐 51.43 +0.44 +0.86 647683 网易 56.88 +1.08 +1.94 261911 百度 85.00 +0.14 +0.16 3413804 亚信科技 11.34 -0.05 -0.44 109805 台湾 台湾积体电路 19.53 +0.42 +2.20 1572072 联电 1.87 -0.01 -0.53 113164 日月光 4.40 +0.03 +0.69 133186 硅品精密 5.84 -0.14 -2.34 822369 和信超媒体 1.00 +0.00 +0.00 60825 友达 4.44 -0.45 -9.20 2430644 中华电信 32.25 +0.28 +0.88 42929 台湾国际航电 34.51 +0.83 +2.46 1225317 香港 中国移动 54.86 +0.11 +0.20 68760 中国联通 14.31 +0.10 +0.70 142961 中国电信 50.88 +0.09 +0.18 8825 中芯国际 3.91 +0.37 +10.45 63274 电讯盈科 5.13 -0.02 -0.39 13714 (完)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。
路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，央行政策制定者担心，对英国消费者的无担保贷款迅速增长，一旦信贷标准下滑，则有可能危及银行业。 截至去年底，英国消费者借款录得十年最快增速。尽管此后增速有所放缓，但上周英国央行称，计划对相关风险进行更仔细的研究。 英国央行周二进一步详述了英国金融政策委员会(FPC)达成这一决定的更多细节，以及相关各类风险。 “整体而言，该委员会认为，相对抵押债务而言，消费者信贷不太可能通过其对家庭支出的影响给整体宏观经济稳定带来风险。不过如果伴随着信贷标准的下降，则近期消费贷这种迅猛增长态势可能会给贷款行带来较大风险，”英国央行称。 英国央行称，尽管抵押贷款在英国家庭借贷中占据更大比重，但对银行业的例行“压力测试”显示，消费贷不良有可能导致银行出现更大损失。 多数消费者信贷都是短期性质的，这就意味着消费者信贷质量的恶化 可能快于抵押贷款。 “如果（消费者信贷）近期的强劲增长是受到放贷标准放松的推动， 这料将削弱放贷机构对抗冲击的韧性。”委员会表示，并称应当“密