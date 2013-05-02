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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 06:47 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月2日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：      
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                56.96       +0.73       +1.30     2356188
 搜狐                                51.43       +0.44       +0.86      647683
 网易                                56.88       +1.08       +1.94      261911
 百度                                85.00       +0.14       +0.16     3413804
 亚信科技                            11.34       -0.05       -0.44      109805
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        19.53       +0.42       +2.20     1572072
 联电                                 1.87       -0.01       -0.53      113164
 日月光                               4.40       +0.03       +0.69      133186
 硅品精密                             5.84       -0.14       -2.34      822369
 和信超媒体                           1.00       +0.00       +0.00       60825
 友达                                 4.44       -0.45       -9.20     2430644
 中华电信                            32.25       +0.28       +0.88       42929
 台湾国际航电                        34.51       +0.83       +2.46     1225317
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            54.86       +0.11       +0.20       68760
 中国联通                            14.31       +0.10       +0.70      142961
 中国电信                            50.88       +0.09       +0.18        8825
 中芯国际                             3.91       +0.37      +10.45       63274
 电讯盈科                             5.13       -0.02       -0.39       13714
 
(完)

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