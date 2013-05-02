英国央行：跟随欧洲央行降息的可能性很小

“我们需要主要提供房屋贷款的非银行类金融机构。因为银行放贷的意愿下降，而这类金融机构现在提供22%的房屋抵押贷款，2009年时为13%，”M&G Investments的零售固定利率业务主管Jim Leaviss说。

还有另一个阻止英国央行意外降息的因素：央行的多数决策者坚持反对采取新措施刺激经济。

英国央行货币政策委员会的九位委员中，有六位在前三次政策会议上每次都投票反对扩大公债购买计划。该计划是英国央行为支撑需求迄今采用的最激进武器。