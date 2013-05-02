英国央行：跟随欧洲央行降息的可能性很小

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
“我们需要主要提供房屋贷款的非银行类金融机构。因为银行放贷的意愿下降，而这类金融机构现在提供22%的房屋抵押贷款，2009年时为13%，”M&G Investments的零售固定利率业务主管Jim Leaviss说。
还有另一个阻止英国央行意外降息的因素：央行的多数决策者坚持反对采取新措施刺激经济。
英国央行货币政策委员会的九位委员中，有六位在前三次政策会议上每次都投票反对扩大公债购买计划。该计划是英国央行为支撑需求迄今采用的最激进武器。
降息会是个重大政策转变，周三路透访问的逾60位分析师中，没有一位预计未来一年内英国央行会降息。
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。