英国央行：跟随欧洲央行降息的可能性很小

“必须跨越的第一道障碍，就是要说服货币政策委员会，让他们相信无论如何都有进一步放宽政策的必要，”巴克莱资本的分析师Simon Hayes表示，"对我而言，这是出台更让人感兴趣政策方面的最大障碍。"

卡尼倾向于提供给货币政策委员会的一个选项，可能是在不调整指标利率的情况下，更有针对性地下调银行业者存放在英国央行的资金利率。目前该利率在0.5%。

这或将鼓励银行给予企业更多贷款进行投资，从而帮助经济成长。

Hayes表示，关于此举的臆测，可能是为何隔夜英镑市场利率低于0.5%的原因。但他称，把金融市场采用的利率与央行指标利率脱钩所产生的法律意义，是令人感到有些担忧的地方。(完) (编译 白云/王翔琼; 审校 李爽)