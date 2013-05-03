英国央行：跟随欧洲央行降息的可能性很小

南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
“必须跨越的第一道障碍，就是要说服货币政策委员会，让他们相信无论如何都有进一步放宽政策的必要，”巴克莱资本的分析师Simon Hayes表示，"对我而言，这是出台更让人感兴趣政策方面的最大障碍。"
卡尼倾向于提供给货币政策委员会的一个选项，可能是在不调整指标利率的情况下，更有针对性地下调银行业者存放在英国央行的资金利率。目前该利率在0.5%。
这或将鼓励银行给予企业更多贷款进行投资，从而帮助经济成长。
Hayes表示，关于此举的臆测，可能是为何隔夜英镑市场利率低于0.5%的原因。但他称，把金融市场采用的利率与央行指标利率脱钩所产生的法律意义，是令人感到有些担忧的地方。(完) (编译 白云/王翔琼; 审校 李爽)
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。