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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 07:59 BJT

澳股业绩：麦格理集团全年获利增长17%，优于市场预期

路透悉尼5月3日 - 澳洲顶级投行麦格理集团 全年获利增长17%，优于预期，因成本削减及年金式业务走强，盖过资本市场持续的疲态。

麦格理全年净利为8.51亿澳元(8.7215亿美元)，上年为7.3亿澳元。该行正把业务重点从传统但高风险的银行业产品转向未上市基金、零售银行和租赁等业务。

分析师自2月以来已下调对麦格理的预估，当时该行称全年净利将增长约10%，因股权资本市场和衍生品等领域的客户活动疲弱。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估会计年度2013年全年净利约为8.18亿澳元，比2月预估低约2,000万澳元，并比早前预估低逾10亿澳元。

麦格理表示，将派发每股1.25澳元的末期股息，全年支付每股2澳元的股息，并决定把获利的60-80%用于派息。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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