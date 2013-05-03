香港个股：中海油拟发40亿美元债券，为Nexen交易贷款案再融资--IFR

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透香港5月2日 - 据汤森路透旗下IFR报导,中国最大的国家石油公司之一中国海洋石油（中海油） 拟发售RegS/144a式美元债券，规模预计不超过40亿美元。目前认购额已超过80亿美元。
初步参考价3年期美国公债+130个基点，5年期美国公债+160个基点，10年期美国公债+185个基点，30年期美国公债+185个基点。
上月， 获Aa3／A+国际评级的中国石油化工（Sinopec) 向国际机构投资者发售35亿美元RegS/144a式美元债券，认购总量高达150亿美元。定价为7.5亿美元3年期美国公债+100个基点，10亿美元5年期美国公债+120个基点，12.5亿美元10年期美国公债+150个基点，5亿美元30年期美国公债+140个基点。该批债券在二级市场报价分别在美国公债+96/123/153/151个基点。
中国银行 ，美银美林，中金，花旗 ，瑞信，高盛 ，摩根大通 和瑞银 为债券发行的联席牵头经办人及联席簿记管理人。建银国际，工银国际，丰业银行(Scotiabank)、和法国兴业银行为协办行。
发行人料为CNOOC Finance （2013），由中海油提供担保。
中海油获Aａ3/AＡ-（穆迪/标普）评级，新票据料获相同评级。
中海油在今年2月19日签署了60亿美元12个月期过桥贷款案，最初六个月的LIBOR加码80基点，接下来的三个月为加码100基点，之后为加码120基点。该贷款用来支持以151亿美元收购加拿大Nexen 。
新美元债券所得，将用于Nexen交易贷款案的再融资。（完）
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 曾祥进； 审校 黄凯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。