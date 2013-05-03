香港个股：中海油拟发40亿美元债券，为Nexen交易贷款案再融资--IFR

路透香港5月2日 - 据汤森路透旗下IFR报导,中国最大的国家石油公司之一中国海洋石油（中海油） 拟发售RegS/144a式美元债券，规模预计不超过40亿美元。目前认购额已超过80亿美元。

初步参考价3年期美国公债+130个基点，5年期美国公债+160个基点，10年期美国公债+185个基点，30年期美国公债+185个基点。

上月， 获Aa3／A+国际评级的中国石油化工（Sinopec) 向国际机构投资者发售35亿美元RegS/144a式美元债券，认购总量高达150亿美元。定价为7.5亿美元3年期美国公债+100个基点，10亿美元5年期美国公债+120个基点，12.5亿美元10年期美国公债+150个基点，5亿美元30年期美国公债+140个基点。该批债券在二级市场报价分别在美国公债+96/123/153/151个基点。

中国银行 ，美银美林，中金，花旗 ，瑞信，高盛 ，摩根大通 和瑞银 为债券发行的联席牵头经办人及联席簿记管理人。建银国际，工银国际，丰业银行(Scotiabank)、和法国兴业银行为协办行。

发行人料为CNOOC Finance （2013），由中海油提供担保。

中海油获Aａ3/AＡ-（穆迪/标普）评级，新票据料获相同评级。

中海油在今年2月19日签署了60亿美元12个月期过桥贷款案，最初六个月的LIBOR加码80基点，接下来的三个月为加码100基点，之后为加码120基点。该贷款用来支持以151亿美元收购加拿大Nexen 。

新美元债券所得，将用于Nexen交易贷款案的再融资。（完）

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