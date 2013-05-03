《中国报摘》--中国证券报5月3日

* 头版头条:
--中国证监会网站发布证监会党委主席肖钢文章指出，中国资本市场充满活力，青年人应当成为资本市场改革、创新、发展的生力军，为“中国梦”贡献青春力量。
* 其他:
--据悉，首次公开发行（IPO）在审企业2012年度财务报告专项检查，第二批15家公司自查报告等材料3日封卷，下周将迎来现场检查。按照安排，预计6月中旬专项检查工作有望全面结束。
--权威人士透露，《横琴新区产业优惠目录》最快本月出台。其中，旅游休闲、金融服务、物流商贸和海洋医药等产业将受益。
--为规范融资融券、转融通业务相关主体的信息披露行为，上海证券交易所相关征求意见稿，向社会公开征求意见。
--中国人民银行发布通知，规范人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点工作。通知要求RQFII境内证券投资须开立三类存款账户.
--中国证券业协会发布报告称，2012年证券行业总收入和净利润同比下降4.77%、16.37%，经纪业务收入占比首次低于40%
--"五一"劳动节期间，北京二手住宅成交量锐减。据统计，“五一”北京二手住宅网签量仅为172套，创近5年来“五一”网签量新低。
--中国银监会近日就地方融资平台贷款风险监管问题接受记者采访，重申当前融资平台贷款风险总体可控，但依然存在一些多头融资等需要注意的问题。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 徐永; 审校 曾祥进)