路透北京5月3日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等
公布外贸进出口，以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉的日程：
公布日期 经济指标 数据日期
5月
5/3 官方非制造业PMI 4月
5/6 汇丰服务业PMI 4月
5/8 进出口贸易数据 4月
5/9 工业品价格指数(PPI) 4月
居民消费价格指数(CPI) 4月
5/13 固定资产投资(不含农户) 4月
社会消费品零售总额 4月
工业增加值 4月
房地产投资和销售情况月度报告 4月
5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月
5/23 汇丰制造业PMI初值 5月
5/27 规模以上工业企业利润 1-4月
6月
6/1 官方制造业PMI 5月
6/3 官方非制造业PMI 5月
汇丰制造业PMI终值 5月
6/5 汇丰服务业PMI 5月
6/8 进出口贸易数据 5月
6/9 工业品价格指数(PPI) 5月
居民消费价格指数(CPI) 5月
固定资产投资(不含农户) 5月
社会消费品零售总额 5月
工业增加值 5月
房地产投资和销售情况月度报告 5月
6/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 5月
6/20 汇丰制造业PMI初值 6月
6/27 规模以上工业企业利润 1-5月
7月
7/1 官方制造业PMI 6月
汇丰制造业PMI终值 6月
7/3 官方非制造业PMI 6月
汇丰服务业PMI 6月
7/9 工业品价格指数(PPI) 6月
居民消费价格指数(CPI) 6月
7/10 进出口贸易数据 6月
7/15 国民经济运行情况新闻发布会
其中: 固定资产投资(不含农户) 6月
社会消费品零售总额 6月
工业增加值 6月
房地产投资和销售情况月度报告 6月
7/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 6月
7/24 汇丰制造业PMI初值 7月
7/27 规模以上工业企业利润 1-6月
8月
8/1 官方制造业PMI 7月
汇丰制造业PMI终值 7月
8/3 官方非制造业PMI 7月
8/5 汇丰服务业PMI 7月
8/8 进出口贸易数据 7月
8/9 工业品价格指数(PPI) 7月
居民消费价格指数(CPI) 7月
固定资产投资(不含农户) 7月
社会消费品零售总额 7月
工业增加值 7月
房地产投资和销售情况月度报告 7月
8/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 7月
8/22 汇丰制造业PMI初值 8月
8/27 规模以上工业企业利润 1-7月
9月
9/1 官方制造业PMI 8月
9/2 汇丰制造业PMI终值 8月
9/3 官方非制造业PMI 8月
9/4 汇丰服务业PMI 8月
9/8 进出口贸易数据 8月
9/9 工业品价格指数(PPI) 8月
居民消费价格指数(CPI) 8月
9/10 固定资产投资(不含农户) 8月
社会消费品零售总额 8月
工业增加值 8月
房地产投资和销售情况月度报告 8月
9/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 8月
9/23 汇丰制造业PMI初值 9月
9/27 规模以上工业企业利润 1-8月
9/30 汇丰制造业PMI终值 9月
10月
10/1 官方制造业PMI 9月
10/3 官方非制造业PMI 9月
10/4 汇丰服务业PMI 9月
10/12 进出口贸易数据 9月
10/14 工业品价格指数(PPI) 9月
居民消费价格指数(CPI) 9月
10/18 国民经济运行情况新闻发布会
其中: 固定资产投资(不含农户) 9月
社会消费品零售总额 9月
工业增加值 9月
房地产投资和销售情况月度报告 9月
10/22 70个大中城市住宅销售价格月度报告 9月
10/24 汇丰制造业PMI初值 10月
10/27 规模以上工业企业利润 1-9月
11月
11/1 官方制造业PMI 10月
汇丰制造业PMI终值 10月
11/3 官方非制造业PMI 10月
11/5 汇丰服务业PMI 10月
11/8 进出口贸易数据 10月
11/9 工业品价格指数(PPI) 10月
居民消费价格指数(CPI) 10月
固定资产投资(不含农户) 10月
社会消费品零售总额 10月
工业增加值 10月
房地产投资和销售情况月度报告 10月
11/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月
11/21 汇丰制造业PMI初值 11月
11/28 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/1 官方制造业PMI 11月
12/2 汇丰制造业PMI终值 11月
12/3 官方非制造业PMI 11月
12/4 汇丰服务业PMI 11月
12/8 进出口贸易数据 11月
12/9 工业品价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
12/10 固定资产投资(不含农户) 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
房地产投资和销售情况月度报告 11月
12/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
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2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并
公布.(完）