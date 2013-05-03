《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月3日

路透台北4月25日 -

*工商时报：

--欧洲央行(ECB)周四宣布近10个月来首次降息，将利率调降到史上新低0.5%。ECB总裁德拉吉表示，经济疲软，有必要尽可能延长经济刺激措施，并暗示该行可能考虑其他积极刺激措施，包括负存款利率与购买民间资产。

--观光赌场设置又近一步。行政院会昨天通过〞观光赌场管理条例〞草案，交通部长叶匡时会后表示，观光赌场仅限离岛，暂不考虑扩大到台湾本岛，自由经济示范区、桃园航空城都不能设置，博弈特别税费上限将逐年调至17%。

--保险业资本适足率揭露，最快今年8月就将由三级制改为五级制。保险局长曾玉琼昨日表示，正在加速研议，最快在8月揭露的半年报RBC(风险资本额)，就会分五级。此举将让各界进一步了解，各家保险公司是资本不足还是严重不足，是资本适足还是资本健全。

*经济日报：

--监于欧元区经济依然疲软加上通膨远低于目标，欧洲央行(ECB)降息一码至历来最低的0.5%，是10个月来首度降息，并承诺提供更多流动性，支应欧元区银行直到明年。该行对负存款利率持开放态度，欧股震荡走高、欧元兑美元贬值。

--金管会昨日与券商公会等敲定〞先买后卖〞现股当冲，标的放宽为1,000多档，投资人只要开户满三个月且符合交易十笔等条件，即可进行当冲。投资人依交易金额区分缴交三级保证金，比现行信用交易宽松许多，直接有助台股放量。

--工商协进会理事长骆锦明昨日批评，证所税、金融营业税和年金的改革，是目前政策中三大最不符合王道思维的政策，六大工商团体近日将研议说帖，并与立法院院长王金平协商后，向行政院提出建言，并争取面见马英九总统。

--金管会副主委王俪玲昨日表示，国华人寿案后，〞金管会正思考未来问题保险公司的处理，是否不再全赔〞，以免保户低价买问题保险公司的保单，最后风险转嫁到保险安定基金。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。