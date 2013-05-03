加拿大央行：加拿大出口发展公司总裁波洛兹被任命为新任央行总裁

南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
路透渥太华5月2日 - 加拿大出口发展公司(EDC)总裁兼首席执行官波洛兹(Stephen Poloz)将接替6月离任的卡尼，出任加拿大央行总裁一职。这一消息出乎市场意料，市场本来倾向于认为卡尼的副手是最有可能的候选人。
分析师预计，在波洛兹的领导下，央行的思路不会有太大改变；在渥太华举行的记者见面会上，波洛兹对前任的工作给予赞扬。
“这个举动令人意外，但我认为货币政策不会有什么改变，”加拿大皇家银行首席经济学家Craig Wright说。
加拿大政府在周四市场收盘后宣布，57岁的波洛兹将从6月3日开始履新，任期七年。卡尼将于7月1日就任英国央行总裁。
“波洛兹在公共和私人部门都有长期杰出的工作表现，在金融市场、预测和经济政策方面有着30年的经验，”财政部长费海提表示。
“我相信，值此全球经济不确定时期，他具备领导加拿大央行的水平和经验。”
波洛兹在之前的职业生涯中曾在加拿大央行供职14年。他于1999年加入加拿大出口发展公司担任首席经济学家，并于2010年成为该机构的总裁。加拿大出口发展公司是一个半独立性质的机构，为购买加拿大商品的进口商提供贷款服务。(完)
(编译 郑茵 审校 程琳)
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。