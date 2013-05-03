中国证券：去年末证券业受托管理规模1.89万亿元，大增近六倍--证券业协会

路透上海5月3日 - 中国证券业协会公布的数据显示，2012年证券行业资产管理业务规模巨幅增加，截至当年末，全行业受托管理资金额总计18,934.3亿元人民币，较2011年末增长571.74%。

周五刊登在中国证券报的“中国证券业发展报告(2013)总报告”并指出，去年证券业定向资产管理业务规模增长最为显着，增长了11.9倍；专项产品次之，增长了2.37倍；而最能体现证券公司资产配置和管理能力的集合理财产品则仅增长了36.57%，增幅略高于2011年的33.95%。

报告还称，由于2012年全年股市交易量和股权融资量萎缩，证券行业收入和净利润连续第三年出现下滑，同比下降4.77%、16.37%，经纪业务收入占比首次低于40%。2012年证券行业杠杆倍数为3.46倍，略高于2011年的3.39倍，净资产利润率（ROE）仅为4.74%，比2011年下滑1.51个百分点。

数据并显示，2012年参与融资融券业务的证券公司由2011年的25家进一步扩至74家，年底融资融券余额达到895.16亿元，同比增长134.29%，转融资2012年8月末正式启动，截至年底，转融资余额92.51亿元，