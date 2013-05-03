《新兴市场重要经济事件预告》--5月3日-5月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)
5月3日(五)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(第二日)。
新德里--日本财务大臣麻生太郎和日本央行总裁黑田东彦访问印度，参加亚开行年会(至5月5日)。
新德里--韩国企划财政部长官玄旿锡和央行总裁金仲秀将到访印度，参加亚开行会议和东南亚国协(东盟)加中日韩财长会议(至5月5日)。
孟买--印度央行宣布2013-14年度货币政策声明。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
5月4日(六)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(第三日)。
5月5日(日)
新德里--亚洲开发银行第46届年会(最后一日)。
迪拜/利雅得--卢森堡财长Mr Luc Frieden将访问阿联酋和沙特(至5月9日)。
5月6日(一)
暂无重要经济事件公布。
5月7日(二)
华沙--波兰央行召开货币政策会议(第一日)。
5月8日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
华沙--波兰央行召开货币政策会议(最后一日)。
布达佩斯--匈牙利央行副总裁Adam Balog在一次会议上发表讲话。
伦敦--第一届英国-吉布提贸易投资论坛。吉布提共和国总统Ismail Omar Guelleh、经济财政部长Ilyas Dawaleh及外交部长Mahamoud Youssouf将出席。
5月9日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议。
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
5月10日(五)
伊斯坦布尔--欧洲复兴开发银行2013年年会和商业论坛(至5月11日)。
内罗毕--肯尼亚商业银行第42界年度股东大会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚; 审校 李爽)