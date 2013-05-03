《香港报摘》--其他报纸重要消息5月3日

* 明报

--鹰君集团 正部署将旗下3间位于香港的酒店业务，以商业信托形式分拆上市集资。集团主席罗嘉瑞表示，鹰君会继续留意美国的酒店投资商机，并且认为长远亚太区，包括中国及香港的酒店投资机会会更多。

--香港本土食肆搜寻网站OpenRice今年内会进军台湾，开设OpenRice台湾站，而OpenRice内地站点也将由目前的14个城市扩展到30个。公司不评论会否上市。 * 星岛日报

--税务局公布上年度的总税收达到2,422亿港元，按年上升2%，再创历史新高。局方预期随着内地经济去年底增长加快，欧债危机亦转趋稳定，香港外贸数字有所改善，预算本年度的利得税收入可再增加4%。

--根据港交所披露显示，上周五(4月26日)停牌的润迅通信 获房地产开发商广泽地产崔民东及柴琇夫妇入股，按每股0.157港元场外增持15.55亿股，二人以美成集团名义买入股份，涉资约2.44亿港元。

--屋宇署公布，3月住宅落成量仅8伙，按月下跌68%，单月计创近29个月新低。至于同月施工量有487伙，按月跌逾42%。 * 苹果日报

--恒地 主席李兆基家族以破当时豪宅地皮地价纪录，向中建集团许氏家族购入的山顶白加道35号。屋宇署今年3月发出该项目的动工通知书，只要李兆基回覆动工，便可正式开始起楼，相信最快于2015年可以入伙。

--一名内地客于五．一黄金周来港畅游期间，斥资1,540万港元购入金朝阳集团 发展的大坑尚峦两个单位，须缴付买家印花税(BSD)及双倍印花税(DSD)合共346.5万港元。

--恒地及协成行合作发展的黄竹坑环汇广场开售一周，共沽11层，约占全幢44%楼面，套现逾10.26亿港元。

--金沙中国 主席艾德森(Sheldon Adelson)表示于未来10至12个月内，于金沙城中心增设4万平方尺的高端中场区，并将设置80至100张赌枱，冀能将金沙城中心的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)贡献推至10亿美元或以上。 * 东方日报

--东方海外 继今年首季运载率按年下跌2.3%后，集团执行董事兼财务总裁金柏坚(Kenneth Gilbert Cambie)突然辞任。

--经历逾五个月的等待，嘉能可 如愿完成与瑞士矿业公司Xstrata的合并。合并后新股份将于今天早上8时(伦敦时间)起正式买卖，在港则预期要待至本月6日才会正式买卖。 * 文汇报

--中信国际表示，现时环球经济步入复苏，但速度较预期慢，由于保险产品较稳定，今年会着力发展，目标今年保险业务增长约20%，年内会增设3间分行并增加人手。

--中国外运 公布，截至2013年3月31日第一季度归属母公司股东权益为1.48亿元人民币，同比升35.26%。 * 大公报

--中国油气 主席戴小兵表示，至2016年公司将达年销售煤层气5亿立方米，暂不存在资金缺口。

--富力地产 公布，今年4月录合约销售总金额为37.21亿元人民币，而截至4月底止，总合约销售金额约126.03亿元人民币，与去年同期相比，上升32.3%。