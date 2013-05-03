新闻稿：中国4月非制造业商务活动指数降至54.5--国家统计局

(以下为中国国家统计局5月3日(周五)发布的“4月非制造业商务活动指数为54.5”新闻稿全文)

2013年4月，中国非制造业商务活动指数为54.5%，比上月回落1.1个百分点。

分行业看，服务业商务活动指数为52.5%，比上月回落1.4个百分点，其中邮政业、电信广播电视和卫星传输服务业、批发业、住宿业、水上运输业等行业商务活动指数位于临界点以上，企业业务总量继续增长，餐饮业、居民服务及修理业、道路运输业等行业企业业务总量减少；建筑业商务活动指数为62.4%，比上月回落0.1个百分点，继续位于临界点以上。

新订单指数持续位于临界点以上。新订单指数为50.9%，比上月回落1.1个百分点，位于临界点以上，表明非制造业市场需求继续保持增长态势，但增幅收窄。分行业看，服务业新订单指数为49.8%，降至临界点以下，比上月下降1.6个百分点，其中住宿业、水上运输业、电信广播电视和卫星传输服务业、租赁及商务服务业、互联网及软件信息技术服务业等行业新订单指数位于临界点以上，市场需求有所增长，餐饮业、道路运输业、居民服务及修理业、铁路运输业等行业新订单指数低于临界点，市场需求下降；建筑业新订单指数为55.0%，比上月上升0.6个百分点。

中间投入价格指数出现回落。中间投入价格指数为51.1%，比上月回落4.2个百分点，表明非制造业企业在生产经营过程中的中间投入价格增幅回落。分行业看，服务业中间投入价格指数为51.4%，比上月回落4.7个百分点，分行业看，除航空运输业、批发业、电信广播电视和卫星传输服务业外，其他行业中间投入价格指数均位于临界点以上，其中租赁及商务服务业、生态保护环境治理及公共设施管理业、邮政业、铁路运输业等行业中间投入价格指数较高，企业生产经营成本增长较快；建筑业中间投入价格指数为50.1%，比上月回落2.0个百分点。

收费价格指数跌至临界点以下。收费价格指数为47.6%，位于临界点以下，表明非制造业企业的销售或收费价格整体水平由升转降。分行业看，服务业收费价格指数为46.7%，比上月下降3.2个百分点，其中租赁及商务服务业、住宿业、生态保护环境治理及公共设施管理业等行业收费价格指数高于临界点，批发业、航空运输业、餐饮业、零售业、居民服务及修理业等行业收费价格指数低于临界点；建筑业收费价格指数为50.9%，比上月上升0.5个百分点。

业务活动预期指数继续处于高位。业务活动预期指数为62.5%，比上月上升0.1个百分点，继续位于较高景气区间，表明非制造业企业对未来3个月市场预期保持乐观。分行业看，互联网及软件信息技术服务业、房屋建筑业、航空运输业等行业业务活动预期指数位于70%以上的高位，餐饮业的业务活动预期指数连续三个月低于临界点。(完)

欲览更多细节，请点击中国国家统计局网站相关链接(here) (整理 乔艳红; 审校 黄凯)